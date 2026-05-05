OYAK Şirketlerinden GüzelEnerji, Stevie Awards MENA'dan 3 Ödülle Döndü

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) şirketlerinden GüzelEnerji, 3 projesiyle 18 ülkeyi kapsayan Stevie Awards MENA'dan 2 altın ve 1 gümüş olmak üzere toplam 3 ödül aldı.Bi'Güzel Lansman projesi ile Pazarlama Ödülleri - Marka Yenileme/Yeniden Markalamada İnovasyon kategorisinde altın, Hijyen Kalkanı projesi ile İnovasyon Ödülleri - Yapay Zekada (AI) İnovasyon Mükemmellik kategorisinde altın ödül kazandı. Club TotalEnergies uygulaması ile de Müşteri Hizmetleri Ödülleri - Müşteri Hizmetlerinde Teknolojinin Yenilikçi Kullanımı kategorisinde gümüş ödül aldı.

Bİ'GÜZEL İLE BÜTÜNSEL MARKA RENOVASYONU

Stevie MENA'dan altın ödülü alan Bi'Güzel Lezzetler lansmanı, yalnızca görsel bir yenileme ya da logo değişimi değil iş modelini, istasyon içi deneyimi ve tüketici algısını dönüştüren bütünsel bir marka renovasyonu olarak öne çıktı. Dönüşüm, 'Bi'Güzel ile Enerjini Yenile' mesajı etrafında şekillenen entegre bir iletişim stratejisiyle desteklendi. Tüketici içgörüleriyle yönlendirilen bu dönüşüm sayesinde istasyonlar, yolculuk boyunca enerji tazeleyen planlı ve keyifli destinasyonlara dönüştü.

TotalEnergies İstasyonları'ndaki Bi'Güzel kahve ve yiyecek dönüşümü, değişen tüketici beklentileriyle uyumlu, stratejik ve içgörü odaklı bir marka girişimiyle bu köklü algıyı yeniden tanımladı. Söz konusu uygulama sonunda Bi'Güzel marka bilinirliği lansman öncesi yüzde 6'dan lansman sonrası yüzde 16'ya yükselerek zihinsel erişilebilirliği 2,5 kat arttırdı.

HİJYEN KALKANI İLE TEMİZLİK SÜREÇLERİ YAPAY ZEKA İLE DENETLENİYOR

Temizlik süreçlerini Hijyen Kalkanı Projesi ile dijitalleştiren GüzelEnerji çatısı altında faaliyet gösteren TotalEnergies İstasyonları ve M Oil, hijyen standartlarını yeni bir boyuta taşıdı. Yapay zeka destekli bir sistem ile temizlik süreçlerinin denetlendiği proje kapsamında, görevlerini başarıyla yerine getiren personeller de ödüllendiriliyor.

KULLANICI DOSTU UYGULAMA: CLUB TOTALENERGİES

TotalEnergies İstasyonları tarafından 'Yeni Nesil Enerji, Daha İyi Gelecek' vizyonuyla geliştirilen Club TotalEnergies, ulusal ve uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi. Akaryakıt sektöründe dijital sadakat programlarının dönüşümüne öncülük eden uygulama, kullanıcı etkileşimini artıran yenilikçi özellikleriyle dikkat çekiyor. Uygulamada yer alan Hikaye Paylaşımı, Çarkı Çevir, Cevapla-Kazan ve Seyahat Rotası gibi oyunlaştırma kurguları ile kullanıcıların hem eğlenceli bir deneyim yaşaması hem de çeşitli ödül ve avantajlardan faydalanması amaçlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı