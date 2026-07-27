TÜİK Temmuz Güven Endeksleri Açıklandı

Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 1,4 arttı, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,6 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,4 oranında artarak 112,0 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,6 oranında azalarak 111,0 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 0,6 oranında artarak 83,5 değerini aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı