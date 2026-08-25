Haberler

Güven endeksleri ağustosta düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güven endeksi, ağustosta geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 0,1, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,8 ve inşaat sektöründe yüzde 0,4 azalış gösterdi.

Güven endeksi, ağustosta geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 0,1, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,8 ve inşaat sektöründe yüzde 0,4 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ağustosta aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 0,1 azalarak 111,9, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,8 azalışla 110,1 ve inşaat sektöründe yüzde 0,4 gerilemeyle 83,1 değerini aldı.

Hizmet sektöründe ağustosta geçen aya kıyasla, son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 1,2, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 0,1 azalış, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 0,9 artış gösterdi.

Perakende ticaret sektöründe son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 5,8, mevcut mal stok seviyesi yüzde 0,1 gerilerken, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 3,8 arttı.

İnşaat sektöründe alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 3,8 azalırken, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 2,8 artış kaydetti.

Kaynak: AA
DinamikPay'a el konuldu! 13 kişi gözaltında

Elektronik para şirketine el konuldu! Devasa mal varlığı devlete geçti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adana'da arkadaşlar arasındaki alkol tartışması cinayetle bitti

Önce öldürdüler sonra oturup başında alkol içtiler
Arda Güler Vinicius'u delirtmiş: Bir kez olsun şu pası bana at

Neler olmuş neler: Bir kez olsun şu pası bana at
Bu takıma yan bakılmıyor! 3'te 3 yaptı, liderliği kaptı

Bu takımın şakası yok! Süper Lig'e çıkmayı kafaya koymuşlar

İşe gitmek için evden çıktı, hayatı altüst oldu! Tülin 1 haftadır yoğun bakımda

İşe gitmek için evden çıktı, hayatı karardı! 1 haftadır yoğun bakımda
Rus turist gördüklerine inanamadı! Erkek dansçıların garip hareketleri kameralara yansıdı

Güzelim ülkemizi bu rezil görüntülerle tanıtıyorlar
KYK yurt başvuruları başladı! Başvurular nereden ve nasıl yapılır, kimler yapabilir? İşte detaylar...

KYK yurt başvuruları başladı! Başvurular nasıl yapılır?
Mbappe'nin sevgilisinin görüntüleri ortalığı karıştırdı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Neler oluyor orada? Aman Mbappe görmesin