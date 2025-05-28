Güroymak'ta Tarım Arazilerinin Kullanımını Artırma Projesi Kapsamında Fide ve Tohum Dağıtımı

Güroymak'ta Tarım Arazilerinin Kullanımını Artırma Projesi Kapsamında Fide ve Tohum Dağıtımı
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Bitlis'in Güroymak ilçesinde 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' çerçevesinde 36 çiftçiye fide ve tohum dağıtıldı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında fide ve tohum dağıtımı yapıldı.

Fide ve tohum dağıtım törenine katılan Güroymak Kaymakam Mehmet Zahid Uzun ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Reşit Kardaş, çiftçiler ile bir araya geldi. Törende İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce 36 çiftçiye 18 torba silajlık mısır, 2 torba sorgun otu ile 11 bin adet domates, 10 bin 400 adet biber ve 4 bin adet patlıcan fidesi dağıtıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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