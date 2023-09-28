Güroymak'ta Bal Üreticilerine Ekipman Desteği Verildi

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, Güroymak Tarım ve Orman Müdürlüğü ile DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında, 16 bal üreticisine ekipman desteği sağlandı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, bal üreticilerine ekipman desteği verildi.

Güroymak Tarım ve Orman Müdürlüğü ile DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliği ile yürütülen "Güroymak İlçesi Arıcılığı Geliştirilme ve Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında, 16 bal üreticisine, 16 arılı kovan, 5 baraka, 3 güneş enerjisi paneli, bal süzme makinası, bal sağım çadırı dağıtıldı.

Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Zahid Uzun, arıcılığı geliştirmek için gereken desteği verdiklerini söyledi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Uzun, "Üretimi artırdıkça daha fazla desteğin alınacağına Yakından da takip edip Güroymak'taki üretimlerin artması içinde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yeni projelerin istişarelerini yapıp daha farklı neler yapabiliriz, neler kazandırabiliriz diye çaba gösteriyoruz." diye konuştu.

Programa, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdari Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Bitlis İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Özgür Umut Ayaz, Güroymak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Reşit Kardaş ile çiftçiler katıldı.