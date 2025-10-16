Haberler

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 85 Güvercin Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen bir tıra düzenledikleri operasyonda 85 'cancan' cinsi güvercin ele geçirdi. Güvercinler güvenli bir alana nakledilerek olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tıra yönelik operasyonda "cancan" cinsi 85 güvercin ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen bir tıra operasyon düzenlendi.

Gümrük personelinin tespitleri sonucu harekete geçen Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, operasyonda tespit edilen "cancan" cinsi 85 güvercine el koydu.

Güvercinler, güvenli bir alana nakledildi.

Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.???????

