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Sarraflar gurbetçilerden umutlu

Sarraflar gurbetçilerden umutlu
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Kayseri'de sarraflık yapan Murat Polat, gurbetçi vatandaşların yurda gelmesiyle altın piyasasında hareketlilik yaşandığını, düğün sezonunun da etkisiyle altın fiyatlarının son üç ayın en düşük seviyesinde olduğunu belirtti. Polat, gurbetçilerin hem ülke hem de şehir ekonomisine katkı sağladığını ifade etti.

Kayseri'de sarraflık yapan Murat Polat gurbetçi vatandaşların yurda gelmesi ile birlikte piyasalarda güzel bir canlılık olduğunu belirterek, gurbetçilerin hem ülke hem de şehir ekonomisine katkıları olduğunu söyledi.

Altında düğün ve gurbetçi sezonunun gelmesi ile birlikte hareketlilik yaşandığını söyleyen Murat Polat, "Altın fiyatları son üç ayın en düşük seviyesinde diyebiliriz. 13 bin 600 seviyelerini gören çeyrek altının şu an 10 bin TL seviyesinde satış fiyatı var. Düşüş devam etti, devam edecek mi onu bilmiyoruz ama bu aralar tam altın için alım zamanı diyebiliriz. Şimdi yazın gelmesiyle birlikte düğün hareketliliği başlıyor. Gurbetçilerimizin ülkemize gelmesiyle birlikte piyasada da güzel bir canlılık oluyor. İster istemez canlılıktan dolayı bizim işlerimizde de bir yükseliş, bir artış oluyor. İşte düğünlerde altının özel bir yeri var. Düğün yapan insanlar eşine, dostuna, akrabasına bir altın takmak istediğinde sektörde ister istemez bir artış oluyor. Bu bizi mutlu ediyor. Hem yatırım amaçlı hem de düğünlerde altın takmak isteyen müşterilerimiz ister istemez altına yöneliyor. Altının güncel fiyatları, güvenilir alışveriş ve ihtiyaçlara uygun seçenekler konusunda biz de vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

Polat, gurbetçilerin hem şehir hem de ülke ekonomisine katkı sunduğunu söyleyerek, "Gurbetçilerimizin gelmesiyle hem ülke ekonomisine hem de şehir ekonomisine ciddi anlamda katkıları oluyor. Onların memleket hasreti, ülkelerine gelişleri onlara bir mutluluk katıyor. Biz de bu mutluluğu onlarla birlikte yaşayıp hem ticaret anlamında hem de onlara sahip çıkarak yardımcı olarak alışverişimizi devam ettirmek istiyoruz. Her zaman umudumuz var" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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