Günyüzü bu güzellikten mahrum kaldı

Haşhaş ekimi yok denecek kadar azalan Günyüzü, fotoğraf karelerine yansıyan bu güzellikten mahrum kaldı. Günyüzü ilçesinde artan işçi fiyatları ve diğer gider sebebi ile çiftçi haşhaştan vazgeçti.

Haşhaş ekimi yok denecek kadar azalan Günyüzü, fotoğraf karelerine yansıyan bu güzellikten mahrum kaldı.

Günyüzü ilçesinde artan işçi fiyatları ve diğer gider sebebi ile çiftçi haşhaştan vazgeçti. Geçtiğimiz yıllarda haşhaş bitkisi açtığı çiçekle ilçede görsel şölen oluştururken, günümüzde Günyüzü ilçesinde haşhaş yok denecek kadar azaldı. Halk arasındaki hesapla Toprak Mahsulleri Ofisine teslim edilen haşhaş kabuğunun parası masrafları karşılıyor, haşhaşın içi çiftçiye kar kalıyordu. Günyüzü Ziraat Odası Başkanı Mehmet Özkara "Günyüzü ilçemizin esas geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Haşhaş ilçemizin yıllarca vazgeçilmez gelir kaynaklarından oldu. Tarım işçilerinin fiyatlandırılması ve diğer giderler çiftçinin belini büküyor. Umduğu fiyatı bulamayan çiftçi haşhaş ekmekten vazgeçip alternatif ürünlere yöneldi. Günyüzü olarak haşhaş çiçeğine hasret kaldık" dedi. - ESKİŞEHİR