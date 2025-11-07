Haberler

Gunvor Group, Lukoil'in Varlık Satış Teklifini Geri Çekti

İsviçre merkezli petrol ticaret şirketi Gunvor Group, Rus enerji şirketi Lukoil'in uluslararası varlıklarını satın almak üzere verdiği teklifi geri çektiğini duyurdu. Şirket, ABD tarafından yapılan yaptırımlar sonrası bu kararı aldığını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada, ABD Hazine Bakanlığının Gunvor hakkındaki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Gunvor'un operasyonlarını şeffaf şekilde yürüttüğüne ve Rusya pazarına 10 yıldır "mesafeli durduğuna" işaret edilen açıklamada, "Gunvor, yaptırımlara uygun olarak ticareti durdurmuş, Rus varlıklarını satmış ve Ukrayna'daki savaşı kamuoyuna açık bir şekilde kınamıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Gunvor, Lukoil'in uluslararası varlıkları için yaptığı teklifi geri çekmiştir." bilgisi paylaşıldı.

ABD yaptırımları sonrası satış kararı

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim'de Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik barış sürecinde "ciddi taahhüt eksikliği" gösterdiği gerekçesiyle Rusya'nın en büyük ikinci petrol üreticisi Lukoil ve iştiraklerini yaptırım listesine dahil etmişti.

Küresel petrol üretiminin yaklaşık yüzde 2'sini karşılayan Lukoil, yaptırım kararının ardından 27 Ekim'de uluslararası varlıklarını satacağını duyurmuştu. Şirket, 30 Ekim'de yaptığı açıklamada söz konusu satış için Gunvor'la anlaşma sağlandığını bildirmişti.

ABD Hazine Bakanlığı ise Gunvor'a bu satış için lisans vermeyeceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
