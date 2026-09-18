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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 55 bin 202 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 36 bin 271 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 55 bin 202 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 36 bin 271 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 78 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 153 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 55 bin 202 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 36 bin 271 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,7 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,6 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 20 bin 556 megavatsaat elektrik ihracatı, 1677 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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