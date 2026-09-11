Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 104 bin 417 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 83 bin 208 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 555 megavatsaatle 16.00'da, en düşük tüketim ise 35 bin 966 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 104 bin 417 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 83 bin 208 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,2 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16 ile güneş santralleri izledi.

Türkiye, dün 22 bin 037 megavatsaat elektrik ihracatı, 441 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA