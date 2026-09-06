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Türkiye'de günlük elektrik üretimi tüketimi aştı

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Dün Türkiye'de 1 milyon 92 bin 979 MWh üretim, 1 milyon 74 bin 537 MWh tüketim gerçekleşti. En yüksek tüketim 14.00'te, en düşük 05.00'teydi. Üretimde barajlı HES ilk sırada, ihracat 21 bin 983 MWh oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 92 bin 979 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 74 bin 537 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 394 megavatsaatle 14.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 938 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 92 bin 979 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 74 bin 537 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,3 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,9 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 21 bin 983 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 208 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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