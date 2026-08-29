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Türkiye'de günlük elektrik üretimi tüketimi aştı

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Türkiye'de dün 1 milyon 173 bin megavatsaat üretim, 1 milyon 152 bin megavatsaat tüketim gerçekleşti. En yüksek tüketim 15.00'te, en düşük 06.00'daydı. Üretimde barajlı HES ilk sırada, ihracat 21 bin megavatsaati buldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 173 bin 197 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 152 bin 594 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 54 bin 596 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 39 bin 73 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 173 bin 197 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 152 bin 594 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,2 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,4 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 21 bin 323 megavatsaat elektrik ihracatı, 802 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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