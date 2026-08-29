Türkiye'de günlük elektrik üretimi tüketimi aştı

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 173 bin 197 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 152 bin 594 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 54 bin 596 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 39 bin 73 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 173 bin 197 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 152 bin 594 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,2 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,4 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 21 bin 323 megavatsaat elektrik ihracatı, 802 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA