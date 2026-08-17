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Türkiye'de günlük elektrik üretimi ve tüketimi

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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 12 bin 133 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 987 bin 808 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 12 bin 133 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 987 bin 808 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 202 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 35 bin 959 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 12 bin 133 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 987 bin 808 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,3 ile rüzgar santralleri ve yüzde 15,9 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 25 bin 678 megavatsaat elektrik ihracatı, 1378 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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