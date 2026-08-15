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Türkiye'de günlük elektrik üretimi tüketimi aştı

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Dün Türkiye'de 1 milyon 210 bin 896 MWh elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 190 bin 971 MWh oldu. En yüksek tüketim 12.00'de, en düşük 06.00'da kaydedildi. Üretimde rüzgar santralleri ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 210 bin 896 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 190 bin 971 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 56 bin 278 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 40 bin 806 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 210 bin 896 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 190 bin 971 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,6 payla rüzgar santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 17,2 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 23 bin 489 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 629 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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