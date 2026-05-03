Türkiye'de dün günlük bazda 856 bin 966 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 852 bin 784 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 217 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 156 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 37,2 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,6 ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 10,2 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye dün 8 bin 412 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 927 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.