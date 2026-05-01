Türkiye'de dün günlük bazda 916 bin 73 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 909 bin 959 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 404 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 81 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 916 bin 73 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 909 bin 959 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,2 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,2 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 10,8 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye dün 7 bin 962 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 7 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.