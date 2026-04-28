Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 888 bin 913 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 883 bin 793 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 441 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 445 megavatsaatle 05.00'te yapıldı.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,3 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,7 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 14 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye dün 6 bin 859 megavatsaat elektrik ihracatı, 1700 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Başak Erkalan
Nükleer program tepkisi! Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu

Toplantıdan karar çıktı! Trump'tan İran'ın sürpriz teklifine yanıt
