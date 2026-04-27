Türkiye'de dün günlük bazda 767 bin 909 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 763 bin 748 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 191 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 772 megavatsaatle 08.00'de yapıldı.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,1 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 13,5 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 567 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 373 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.