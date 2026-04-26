Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 858 bin 544 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 856 bin 376 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 858 bin 544 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 856 bin 376 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 244 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 808 megavatsaatle 05.00'te yapıldı.

Günlük bazda dün 858 bin 544 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 856 bin 376 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,3 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 11,8 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 387 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 397 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel
Trump’ın yemeğinde silahlı saldırı! Gizli servis anında müdahale etti
Ülkesi 56 gündür ateş altında, o Avrupa’da gününü gün ediyor!
Saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajı kullanıcıları ikiye böldü
17 yaşındaki çocuk asker eğlencesini basıp kurşun yağdırdı
Parkta gördükleri belediye başkanını çileden çıkardı
İran'ın eski büyükelçisinin Avrupa'daki lüks yaşamı eleştirilerin odağında

Ülkesi 56 gündür ateş altında, o Avrupa’da gününü gün ediyor!
Görülmemiş jest! Dev derbiye gidecek herkese dağıtacaklar

Anne vahşeti! 2 aylık bebeğinin boğazını kesip evden kaçtı