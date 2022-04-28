Günlerce gaz lambasıyla yaşayan Kılıçdaroğlu faturasını ödedi, elektrikleri açıldı - Haberler

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Günlerce gaz lambasıyla yaşayan Kılıçdaroğlu faturasını ödedi, elektrikleri açıldı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Ekonomi
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Faturasını ödeyemeyen vatandaşlara destek olmak amacıyla elektrik faturasını ödemeyeceğini ilan eden ve bir süre konuyu gündemde tutan CHP lideri Kılıçdaroğlu, 3 aylık ödenmemiş olan bin 30 TL tutarındaki faturayı ödedi. Ekipler de Kılıçdaroğlu'nun evine yeniden elektrik verdi.

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 aylık birikmiş elektrik faturası olan bin 30 TL ödememesinin ardından Kılıçdaroğlu ailesinin evine giden ekipler, elektrikleri kesti. Kılıçdaroğlu ise faturasını ödeyemeyen milyonlarca aileye destek olmak amacıyla faturasını bir süre daha ödemeyeceğini açıkladı.

FATURAYI ÖDEDİ, ELEKTRİKLERİ AÇILDI

Kılıçdaroğlu, 1 haftalık sürenin ardından bugün 3 aylık birikmiş elektrik faturasını ödedi. Faturanın ödenmesinin ardından da eve yeniden elektrik verildi.

Günlerce gaz lambasında yaşayan Kılıçdaroğlu faturasını ödedi, elektrikleri açıldı

AİLELERİ ZİYARET ETMİŞTİ

CHP lideri, elektrik faturasını ödememesinin ardından, kendi evleri gibi elektrikleri olmayan evlere giderek ziyaretler gerçekleştirmişti. Bu ziyaretler ise bir süreden bu yana siyaset gündeminin önemli konuları arasında yer alıyordu.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Kemal Kılıçdaroğlu, Elektrik Faturası, CHP, Politika, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (10)

Murat Can:

%127 elektrik zammını devlet hizmet ve yardımıymış gibi savunan, zamlara itiraz eden kişiyle dalga geçenlerin memnuniyet derecesine bakılırsa seneye beklentisi en az %500 zam olsa gerek.

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Birol KORKMAZ:

hadi gözün aydınnn

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oturan:

adam adam, adamın dibi hammaddesi.

Cevap Yaz 44 23 Yayından Kaldır
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