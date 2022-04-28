Günlerce gaz lambasıyla yaşayan Kılıçdaroğlu faturasını ödedi, elektrikleri açıldı

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 aylık birikmiş elektrik faturası olan bin 30 TL ödememesinin ardından Kılıçdaroğlu ailesinin evine giden ekipler, elektrikleri kesti. Kılıçdaroğlu ise faturasını ödeyemeyen milyonlarca aileye destek olmak amacıyla faturasını bir süre daha ödemeyeceğini açıkladı.

FATURAYI ÖDEDİ, ELEKTRİKLERİ AÇILDI

Kılıçdaroğlu, 1 haftalık sürenin ardından bugün 3 aylık birikmiş elektrik faturasını ödedi. Faturanın ödenmesinin ardından da eve yeniden elektrik verildi.

AİLELERİ ZİYARET ETMİŞTİ

CHP lideri, elektrik faturasını ödememesinin ardından, kendi evleri gibi elektrikleri olmayan evlere giderek ziyaretler gerçekleştirmişti. Bu ziyaretler ise bir süreden bu yana siyaset gündeminin önemli konuları arasında yer alıyordu.