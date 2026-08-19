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Güneydoğu hububat ihracatı 2,2 milyar doları aştı

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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatı ocak-temmuzda yüzde 7,4 artışla 2,2 milyar dolara ulaştı. Ayçiçeği yağı ve makarna öne çıkarken, en büyük pazar Orta Doğu oldu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün ihracatı, ocak-temmuz döneminde yüzde 7,4 artarak 2,2 milyar dolara ulaştı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, bölge ihracatının yüzde 30,8'ini üstlenen sektörün Türkiye geneli hububat dış satımındaki payı yüzde 31,4 oldu.

Güneydoğu Anadolu'dan 7 aylık dönemde 2,5 milyon tonun üzerinde ürün ihraç edilirken, bunun yaklaşık 736 bin tonunu makarna, 467 bin tonunu buğday unu ve 280 bin tonunu ayçiçeği yağı oluşturdu.

En fazla gelir elde edilen ürün olan ayçiçeği yağında ihracat tutarı yüzde 26,4 artışla 461,5 milyon dolara, makarna dış satımının tutarı ise yüzde 14,1 artışla 394,1 milyon dolara yükseldi.

Sektörün en büyük pazarı Orta Doğu'ya ihracat 900 milyon doları aşarken, Afrika'ya ihracat yüzde 22,4 artarak 775,5 milyon dolara ulaştı.

TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve GAİB Hububat Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, verilere ilişkin değerlendirmesinde, sektörün uluslararası rekabet gücünün korunması ve yakın coğrafyanın gıda arz güvenliğinin sağlanması amacıyla üretimden lojistiğe kadar tüm süreçleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Ürün tedarik zincirinin kesintiye uğramamasının ve ihracatın sürdürülebilirliğinin önemine işaret eden Kadooğlu, bölgenin limanlara uzaklığından kaynaklanan navlun dezavantajını azaltacak ve devlet desteklerinin etkinliğini artıracak politikaların hedef pazarlardaki rekabet gücüne katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA
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