Güney Afrika'da işsizlik yüzde 31,4'e geriledi

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 2025'in son çeyreğinde işsizlik oranının yüzde 31,4'e gerilediği bildirildi.

Güney Afrika İstatistik Kurumunun (Stats SA) verilerine göre, yüksek işsizliğin kronik bir sorun haline geldiği 63 milyon nüfuslu Güney Afrika'da, 2025'in dördüncü çeyreğinde işsiz sayısı yaklaşık 172 bin azalarak 7,8 milyona geriledi.

İşsizlik oranı 2025'in son çeyreğinde, yılın üçüncü çeyreğine kıyasla yüzde 0,5 azalarak yüzde 31,4'e indi.

Aynı dönemde, iş aramaktan vazgeçenlerin sayısı 233 bin artarak 3,7 milyona ulaştı.

Öte yandan, 25-34 yaş arası çalışma çağındaki kişilerin işsizlik oranı yüzde 44,3 olarak kaydedildi.

Ülkede beyaz ırkçı apartheid rejiminin yıkılıp demokrasiye geçildiği 1994'te yüzde 20 seviyesinde olan işsizlik, 2021'in son çeyreğinde yüzde 35,3 ile rekor seviyeye ulaşmıştı.