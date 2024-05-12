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Gümüşhane'de ipek böceği yetiştiriciliği için alım garantili larvalar teslim edildi

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Gümüşhane'de unutulmaya yüz tutmuş ipekböceği yetiştiriciliğinin yeniden canlanması için atılan adımlar somutlaştırıldı ve eğitim alan üreticilere alım garantili ipek böceği larvaları teslim edildi.

Gümüşhane'de unutulmaya yüz tutmuş ipekböceği yetiştiriciliğinin yeniden canlanması için atılan adımlar somutlaştırıldı ve eğitim alan üreticilere alım garantili ipek böceği larvaları teslim edildi.

Geçtiğimiz yıl Gaziantep'te Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen 81 ilden kadın kooperatiflerinin katıldığı fuarda Bursa'da merkezi bulunan Kozabirlik'le işbirliği protokolü yapan Almila Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi başkanı Ayşegül Öznur Parlak'ın girişimleriyle pestil ve kömenin ham maddesi olan dut ağaçlarında yetiştirilmek üzere ipek böceği yetiştiriciliği başladı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün destekleriyle önce eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından Merkez, Torul ve Kürtün ilçesinde bu işin eğitimini alan üreticilere ücretsiz olarak ipek böceği larvaları teslim edildi.

Alım garantisiyle kadınların ek gelir elde edeceği projede Kozabirlik tarafından getirilen yaklaşık 400 bin adet ipek böceği larvası 20 üreticiye 20 paket halinde teslim edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Ahmet Mesut Kıraç'ın da katıldığı etkinlikte üreticilere teslim edilen larvaların bir ay sonunda kozalar oluşunca yeniden kilogramla tartılıp alınacağını ve ücretlerin Bakanlık tarafından yatırılabileceğini kaydeden Almila Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi başkanı Ayşegül Öznur Parlak, teslim edilen her bir kutu larva ile bir asgari ücretin kazanılabileceğini söyledi.

Gümüşhane'de ipek böcekliğinin geliştirilmesi ve sürekliliğin sağlanması için çaba göstereceklerini kaydeden Parlak, bu işin devam etmesi için dut ağacı dikilmesi gerektiğini hatırlatarak bu gibi hizmetleri vermeye devam edeceklerini belirtip destek olan bütün kurumlara teşekkür etti. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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