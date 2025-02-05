Gümüş fiyatları hızla yükselmeye devam ediyor

Küresel ticaret savaşları gölgesinde ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarıyla jeopolitik gerilim yüksek kalmayı sürdürürken, piyasalarda risk iştahı azaldı ve altın ve gümüş fiyatları yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'ın Gazze Şeridi'ni "ele geçirme" planına ilişkin sözlerinin ardından tırmanan jeopolitik gerilim nedeniyle altın ve gümüş fiyatları yükseldi.

GÜMÜŞ AYLAR SONRA REKOR KIRDI

ABD'nin Çin'e yönelik ek gümrük tarifesi uygulaması ve Çin'in buna misillemesinin yarattığı ticari belirsizliklerin yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirmesi, gümüş fiyatına destek verdi. Ons gümüş yüzde 1,09 yükselerek 32,47 dolara kadar çıkarken, bu seviye en son 6 Kasım'da görülmüştü. Gram gümüş fiyatı ise, 37,57 TL'ye yükselerek 10 Ekim'den bu yana en yüksek değerine ulaştı.