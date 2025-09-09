Gümrük Ekiplerinden Uyuşturucu Operasyonu: 757 Kilogram Likit Metamfetamin Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Sarp ve Gürbulak gümrük kapılarındaki iki operasyonda, toplamda 757 kilogram likit metamfetamin cinsi uyuşturucuya el koydu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ekipler narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi.

Gümrükler muhafaza ekipleri, Sarp Gümrük Kapısı'ndaki operasyonda 700 kilogram, Gürbulak Gümrük Kapısı'ndaki operasyonda ise 57 kilogram olmak üzere, toplamda 757 kilogram likit metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi.

Operasyonlarla ilgili soruşturmalar, Hopa ve Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde sürdürülüyor.