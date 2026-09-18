Gübretaş'ın İskenderun'daki limanına 190 milyon dolarlık yatırım yapılacak

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Gübre Fabrikaları Türk AŞ'nin ( Gübretaş ) İskenderun Sarıseki'deki limanının yenilenerek modern ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulması amacıyla Alport tarafından 190 milyon dolarlık yatırım yapılacak.

Tarım Kredi Kooperatiflerinden (Tarım Kredi) yapılan yazılı açıklamaya göre, limanın mülkiyeti Gübretaş'ta kalmak üzere rehabilitasyonu, geliştirilmesi ve işletilmesine yönelik olarak Alport Liman İşletmeciliği AŞ ile anlaşma imzalandı.

İmza törenine Tarım Kredi Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Holding İcra Kurulu Başkan Vekili Temel Tayyar Yeşil, Gübretaş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Uğur Özyiğit, Genel Müdürü Musa Goral ile Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ile Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Albayrak katıldı.

İskenderun Limanı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden önce de altyapısının yaşlanması, ekonomik ve teknik işletme ömrünün sonuna yaklaşması ve gerekli modernizasyon yatırımlarına ihtiyaç duyulması nedeniyle potansiyelinin altında kapasiteyle faaliyet gösteriyordu. Limanın altyapı ve üstyapısının yenilenmesi, kapasitesinin artırılması ve limancılık standartlarına uygun hale getirilmesi için gereken kapsamlı yatırım ihtiyacı, depremlerin yol açtığı ilave hasarla daha da arttı.

Limanın altyapı ve üstyapısı kapsamlı biçimde yenilenecek

Proje kapsamında Alport tarafından İskenderun Limanı için yaklaşık 190 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirilecek.

Limanın altyapı ve üstyapısı kapsamlı biçimde yenilenecek, operasyonel kapasitesi artırılarak modern, rekabetçi ve yüksek kapasiteli bir liman yapısına kavuşturulacak.

İşletmeci firmanın belirlenmesinde yatırımın büyüklüğünü karşılayabilecek finansal yeterliliğin yanı sıra liman işletmeciliği deneyimi, operasyonel kapasite ve teknik yetkinlik kriterleri birlikte değerlendirildi.

Yurt içindeki ve dışındaki toplam 8 limanı işletiyor olmasından gelen tecrübeye sahip Alport'un, İskenderun Limanı'nda öngörülen bu ölçekteki yatırım ve dönüşüm projesini gerçekleştirebilecek finansal ve operasyonel kapasitesi de seçim sürecinde dikkate alındı.

Anlaşma kapsamında ayrıca Gübretaş'ın İskenderun'daki gübre faaliyetlerinde kullanılmak üzere 30 bin metrekarelik alanda yeni altyapı ve üstyapı yatırımları Alport tarafından gerçekleştirilecek. Yatırım süresince Gübretaş'ın bölgedeki gübre üretim faaliyetleri kesintisiz şekilde devam edecek.

İşletme modeli, Gübretaş'ın uzun vadeli ekonomik menfaatlerini gözeten sabit ve performansa bağlı bir gelir yapısı üzerine kurulurken, Gübretaş, 35 yıllık sözleşme süresince yıllık sabit işletme ücretinin yanı sıra limanın cirosundan da pay alacak.

Sözleşme dönemi boyunca Gübretaş'ın yaklaşık 350 milyon dolar toplam gelir elde etmesi öngörülürken, limanın rehabilitasyonu, geliştirilmesi ve kapasite artışı için gerekli yatırım finansmanı Alport tarafından karşılanacak.

"Önemli bir varlığımızın değerini artırıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gübretaş Genel Müdürü Musa Goral, anlaşmanın yalnızca bir işletme hakkı devri olmadığını belirterek, İskenderun Limanı'nın depremden önce de altyapısının yaşı ve ekonomik işletme ömrünün sonuna yaklaşması nedeniyle kapsamlı bir modernizasyon ve kapasite artışı yatırımına ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

6 Şubat depremlerinin yol açtığı hasarın bu ihtiyacı daha da artırdığını vurgulayan Goral, şunları kaydetti:

"Önemli bir varlığımızı yenilerken kapasitesini ve uzun vadeli ekonomik değerini de artırıyoruz. İşletme süresince sabit işletme ücretinin yanı sıra limanın cirosundan da pay alacağız. Dolayısıyla bu model, yatırım, kapasite artışı ve uzun vadeli gelir yaratma hedeflerini birlikte karşılıyor. İskenderun, sanayi, tarım, dış ticaret ve lojistik açısından ülkemizin stratejik bölgelerinden biri. Bu yatırımla uzun yıllardır bölge ekonomisine hizmet eden limanımızı yeni bir döneme taşıyoruz. Hedefimiz, mevcut yatırım ihtiyacını ve deprem sonrası ortaya çıkan gereksinimleri birlikte karşılayarak İskenderun Limanı'nı modern ve yüksek kapasiteli bir altyapıya kavuşturmak."

Kaynak: AA