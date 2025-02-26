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GTO'da Gastronomi sektörü için önemli çalıştay

GTO'da Gastronomi sektörü için önemli çalıştay
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Gastronomi sektörünü yakından ilgilendiren kalifiye personel ve sektörde yaşanan istihdam sorunu ile çözüm önerileri, Gaziantep Ticaret Odasında (GTO) gerçekleştirilen "Gastronomi Sektörü Servis Elemanı İstihdamı Çalıştayı"nda masaya yatırıldı.

Gastronomi sektörünü yakından ilgilendiren kalifiye personel ve sektörde yaşanan istihdam sorunu ile çözüm önerileri, Gaziantep Ticaret Odasında (GTO) gerçekleştirilen "Gastronomi Sektörü Servis Elemanı İstihdamı Çalıştayı"nda masaya yatırıldı.

GTO 8 Nolu Cafe, Restaurant, Catering Hizmetleri Meslek Komitesi öncülüğünde, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Çalıştayda, teknoloji ve dijitalleşmenin istihdam konusunda oluşturduğu fırsatlar ve engelli bireylerin istihdamı konuları da ele alındı.

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren GTO Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Uğur Acıoğlu, gastronomi sektörünün çok boyutlu bir sektör olduğunu vurgulayarak, "Gastronomi, yalnızca mutfağımızın zenginliğini değil, aynı zamanda misafirperverliğimizi, hizmet kalitemizi ve kent ekonomimizi de ilgilendiren çok boyutlu bir sektördür. Bu sektörde hizmet veren personelin niteliği, Gaziantep'in gastronomi alanındaki başarısını doğrudan etkilemektedir. Ancak sahadan gelen geri bildirimler, nitelikli servis personeli bulmada ciddi sorunlar yaşandığını göstermektedir. Personel devir oranlarının yüksek olması, sektörde kalıcı bir istihdam yapısının oluşmasını zorlaştırmakta, bunun sonucunda hizmet kalitesinde dalgalanmalar yaşanmaktadır" dedi.

"Bu Çalıştay, Türkiye gastronomi sektörü için yol haritası oluşturacak"

GTO olarak sektörün ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Acıoğlu, Gaziantep Gastronomi Akademisinin (GAGA) bu doğrultuda attıkları en önemli adımlardan biri olduğunu söyleyerek "GAGA ile amacımız sadece yemek sunan değil, aynı zamanda misafir deneyimini yükselten profesyoneller yetiştirerek sektöre katma değer sağlamaktır. Bununla beraber GTO Mesleki Yeterlilik Merkezimizde halihazırda sektörde çalışan personelin yetkinliğini belgelemesi için sınav ve belgelendirme hizmeti sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirdikleri Çalıştayın çok kıymetli olduğunu belirten Acıoğlu, "Bugün değerli akademisyenlerimizin yönlendirmesiyle yapacağımız tartışmalar, sektördeki istihdam sorunlarının çözümü için somut adımlar atmamıza vesile olacak. Buradan çıkacak görüşler, sadece Gaziantep için değil, Türkiye gastronomi sektörü için de önemli bir yol haritasının oluşmasına katkı sunacaktır" diye ekledi.

Çalıştay kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda; Doç. Dr. Furkan Baltacı moderasyonunda İstihdam, Teknoloji ve Engelli Bireyler, Doç. Dr. Zeynep Köse moderasyonunda Özlük hakları ve İktisadi Durum, Doç. Dr. Metin Sürme moderasyonunda Eğitim ve İletişim konuları masaya yatırılarak raporlar hazırlandı.

Çalıştaya; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Tuba Büyükbeşe, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Yağcı, akademisyenler, eğitimciler ve sektör temsilcileri katıldı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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