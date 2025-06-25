GSO'da İşgücü Piyasası Üzerine Toplantı Gerçekleştirildi

GSO'da İşgücü Piyasası Üzerine Toplantı Gerçekleştirildi
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Gaziantep Sanayi Odası'nda, Rekabet Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Bilir'in katıldığı işgücü piyasasına yönelik uygulamalar hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, işverenler arasındaki rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar ve çalışan haklarının korunması konuları ele alındı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde, iş dünyasına yönelik önemli bilgilerin verildiği "Rekabet Kurumu'nun İşgücü Piyasasına Yönelik Uygulamaları" başlıklı toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya Rekabet Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Bilir, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Rekabet Kurumu Strateji Geliştirme Daire Başkanı Metehan Hacımustafaoğlu, GSO Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Toplantının açılışında serbest piyasa ekonomisinin sağlıklı işlemesi ve adil rekabet ortamının korunmasının hem sanayici hem de çalışanlar açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Rekabet Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Bilir, Rekabet Kurumu'nun yapısı, görev alanı ve işleyişi gibi birçok konuda bilgiler verdi.

Rekabet hukukunun temel amacının piyasada etkinliğin sağlanması, tüketici refahının artırılması ve rekabetin korunması olduğunu ifade eden Bilir, işgücü piyasalarında yaşanan bazı aksaklıkların da bu kapsamda ele alındığını belirterek yaptığı sunumunda; özellikle işverenler arasında yapılan rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar, çalışanların ücret ve haklarına olumsuz yansımaların, kurum tarafından yakından izlendiğini kaydetti.

Rekabet ihlalleri kapsamında ücret tespiti, çalışan hareketliliğini kısıtlayan anlaşmalar gibi uygulamaların hukuken yaptırıma tabi olduğunu ifade eden Bilir, bu tür ihlallerin tespiti halinde Kurum'un etkin şekilde müdahale ettiğini dile getirdi.

Toplantı soru-cevap kısmının ardından sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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