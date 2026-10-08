GSMH 2025'te yüzde 41,4 artarak 62 trilyon 288 milyar 195 milyon 804 bin TL oldu

Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 41,4 artarak 62 trilyon 288 milyar 195 milyon 804 bin TL oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Kurumsal Sektör Hesapları verisini açıkladı. Buna göre, GSMH 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 41,4 artarak 62 trilyon 288 milyar 195 milyon 804 bin TL oldu.

Mali olmayan şirketlerin 2025 yılı katma değer içindeki payı yüzde 55,5 oldu

Mali olmayan şirketler, toplam ekonomide oluşturulan katma değere en fazla katkıyı yapan sektör oldu. Mali olmayan şirketlerin toplam katma değer içindeki payı 2025 yılında yüzde 55,5 olarak gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla hanehalkı ve hanehalkına hizmet veren kar amacı olmayan kuruluşlar (HHKOK) ile genel devlet takip etti.

Toplam gayrisafi tasarrufun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı 2025 yılında yüzde 29,9 oldu

Toplam gayrisafi tasarrufun GSYH'ye oranı 2025 yılında toplam ekonomi için yüzde 29,9 oldu. Bu oran mali olmayan şirketler için yüzde 15 hanehalkı için yüzde 9,1 mali şirketler için yüzde 1,7 ve genel devlet için yüzde 4,1 oldu.

Gayrisafi hanehalkı tasarruf oranı 2025 yılı için yüzde 14,3 oldu

Hanehalkı tasarrufunun harcanabilir gelire oranı olarak tanımlanan tasarruf oranı, 2024 yılında yüzde 13,9 iken 2025 yılında yüzde 14,3 oldu.

Net borç verme/net borç almanın GSYH'ye oranı toplam ekonomi için 2025 yılında yüzde eksi 1,8 oldu

Toplam ekonomi 2024 yılında GSYH'nin yüzde 0,9'u oranında net borç alan pozisyondayken, 2025 yılında yüzde 1,8'i oranında net borç alan pozisyonda oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı