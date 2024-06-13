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GSK Türkiye İş Zekası Departman Lideri Barkın Peçen, Dijital ve Teknoloji Direktörü olarak atandı

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GSK Türkiye ekibinde İş Zekası Departman Lideri olarak görev yapan Barkın Peçen, şirketin Türkiye Dijital ve Teknoloji Direktörü olarak atandı. Peçen, ilaç sektöründe 14 yıla yakın deneyime sahip olup, üniversite eğitimini Koç Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır.

GSK Türkiye ekibinde İş Zekası Departman Lideri olarak görev yapan Barkın Peçen, şirketin Türkiye Dijital ve Teknoloji Direktörü olarak atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iş hayatına ilaç sektöründe başlayan ve finans, satış, pazarlama ve iş mükemmeliyeti gibi fonksiyonlarda farklı görevlerde 14 yıla yakın deneyime sahip olan Peçen, üniversite eğitimini Koç Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nde, yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi&Finans Bölümü'nde tamamladı.

GSK'ya 2017'de Pazarlama Ürün Müdürü olarak katılan Peçen, ardından sırasıyla Müşteri Etkileşim Müdürü ve İş Zekası Departman Lideri görevlerini üstlendi.

Peçen, geçen yıl boyunca mevcut sorumluluklarının yanında Liderlik Ekibi bünyesinde Proje Yönetim Lideri (PMO) olarak da yer aldı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Koç Üniversitesi Türkiye Gsk Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

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