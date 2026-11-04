GSK'nin Belçika'da 2019-2025'te aldığı kamu desteği en az 3,4 milyar avro oldu

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İlaç şirketi GSK'nin Belçika'da 2019-2025 döneminde en az 3,4 milyar avro kamu desteğinden faydalandığı, aynı dönemde ödediği verginin ise 1,4 milyar avro olduğu bildirildi.

Belçika'daki çeşitli üniversitelerden uzmanların yer aldığı Athena Enstitüsü, ülkede 1217 kişiyi işten çıkaracağını açıklayan GSK'ye sağlanan kamu desteklerine ilişkin çalışmasını kamuoyu ile paylaştı.

Buna göre, GSK'nin 2019-2025 döneminde Belçika'da vergi avantajları ve sübvansiyonlar yoluyla aldığı kamu desteği en az 3,4 milyar avroya ulaştı.

Şirketin aynı dönemde ödediği vergi ise 1,4 milyar avro seviyesinde kaldı. Böylece GSK'nin yararlandığı kamu desteği, ödediği verginin yaklaşık 2,5 katı oldu.

GSK'de istihdam edilen kişi başına yıllık ortalama kamu desteği 62 bin avroyu buldu. Bu destek şirketin personel giderlerinin yaklaşık yüzde 45'ine karşılık geldi.

Athena Enstitüsü, GSK'nin Belçika'daki çalışanlarının yaklaşık yüzde 15'ini kapsayan işten çıkarma planı karşısında, kamu desteklerinin istihdamın korunması şartına bağlanmasını tavsiye etti.

Kaynak: AA