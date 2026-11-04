Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

GSK'nin Belçika'da 2019-2025'te aldığı kamu desteği en az 3,4 milyar avro oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

GSK'nin Belçika'da 2019-2025 döneminde en az 3,4 milyar avro kamu desteği aldığı, aynı dönemde ödediği verginin 1,4 milyar avro olduğu bildirildi. Athena Enstitüsü, 1217 kişiyi işten çıkaracağını açıklayan GSK'ye verilen desteklerin istihdam şartına bağlanmasını önerdi.

İlaç şirketi GSK'nin Belçika'da 2019-2025 döneminde en az 3,4 milyar avro kamu desteğinden faydalandığı, aynı dönemde ödediği verginin ise 1,4 milyar avro olduğu bildirildi.

Belçika'daki çeşitli üniversitelerden uzmanların yer aldığı Athena Enstitüsü, ülkede 1217 kişiyi işten çıkaracağını açıklayan GSK'ye sağlanan kamu desteklerine ilişkin çalışmasını kamuoyu ile paylaştı.

Buna göre, GSK'nin 2019-2025 döneminde Belçika'da vergi avantajları ve sübvansiyonlar yoluyla aldığı kamu desteği en az 3,4 milyar avroya ulaştı.

Şirketin aynı dönemde ödediği vergi ise 1,4 milyar avro seviyesinde kaldı. Böylece GSK'nin yararlandığı kamu desteği, ödediği verginin yaklaşık 2,5 katı oldu.

GSK'de istihdam edilen kişi başına yıllık ortalama kamu desteği 62 bin avroyu buldu. Bu destek şirketin personel giderlerinin yaklaşık yüzde 45'ine karşılık geldi.

Athena Enstitüsü, GSK'nin Belçika'daki çalışanlarının yaklaşık yüzde 15'ini kapsayan işten çıkarma planı karşısında, kamu desteklerinin istihdamın korunması şartına bağlanmasını tavsiye etti.

Kaynak: AA
ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü! Trump'a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi

ABD'nin ilk Müslüman senatörü önce ayar verdi, sonra kalpleri ısıttı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna'da işkence iddiası ortalığı karıştırdı! Halk askeri binayı bastı

İşkence iddiası ortalığı karıştırdı! Halk askeri binayı bastı
Herkesin şikayetçi olduğu konu Okan Buruk'u da bezdirdi: Çok kötüydü

Herkesin şikayetçi olduğu konu Okan Buruk'u da çıldırttı: Çok kötüydü
Şebnem Ferah konserinde 'abla' diye seslenen hayranına dayanamadı: Bir kere daha derseniz...

Ünlü rockçıya "abla" diye seslendiler! Bakın yanıtı ne oldu?
Çocuğunun gözleri önünde öldürülen Sevgi Yandık davasında karar! Eski eşine indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

Çocuğunun gözü önünde öldürmüştü! Mahkeme indirim yapmadı
Trump'ın hedefindeki İlhan Omar sandıkta büyük fark attı

Ülkeden atmak istediği Müslüman kadından Trump'a tokat gibi yanıt
Karaman'da gece yarısı pompalı tüfekli kavga! 16 ve 17 yaşındaki 2 genç yaralandı, o anlar kamerada

Kavga büyüdü, araçtan pompalıyı aldı! 2 genç hastanelik oldu
Zelenski'den Melania Trump'a sürpriz ödül! Kararnameyi imzaladı

Trump'ın eşine şaşırtan jest! Ülkenin lideri kararnameyi imzaladı