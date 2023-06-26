Gram altın yeni rekor kırarak 1600 lirayı aştı

Dolar kurunun yükselişi sürerken, gram altında rekor serisi gün içinde de devam etti. Gram altın, gün içinde yüzde 3 yükseliş kaydederek 1614 TL'ye kadar yükseldi. Altının ons fiyatı ise 1928 dolara çıktı.