Gram Altın kritik seviye yaklaştı

Gram altın fiyatı 28 Ağustos 2025'te 4.488 TL ile tarihi zirvesine ulaştı. Böylece gram fiyatı kritik eşik olan 4.500 TL'ye yaklaşırken, Kapalıçarşı'da 4.465-4.515 TL bandında işlem gördü. Çeyrek altın ise sabah saatlerinde 7.352 TL'den satıldı.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

ABD Başkanı Donald Trump'ın FED üyelerinden birini görevden alma girişimi ve merkez bankası bağımsızlığına dair artan endişeler, küresel piyasalarda siyasi gerilimi yükseltti. ABD'li varlık yönetim şirketi Schroders'ın analizinde, enflasyon baskılarının ve doların uzun vadeli istikrarına olan güven kaybının altının cazibesini artırdığı belirtildi.

ANALİSTLERDEN BEKLENTİLER

Analistler, siyasi baskının FED'in bağımsızlığını tehlikeye atabileceği algısının altına olan talebi artırdığını vurguluyor. Teknik dirençlerin aşılmasıyla birlikte altının ons bazında 3.400 dolar seviyesinin kırılmasının daha büyük bir yükselişin başlangıcı olabileceği yorumları yapılıyor.

ABD'DEN GELECEK VERİ KRİTİK

ABD'de yarın açıklanacak temmuz ayı kişisel tüketim harcamaları endeksi (PCE), enflasyonun seyrine dair ipuçları verecek. FED'in yakından takip ettiği bu verinin altın fiyatlarında volatiliteyi artırması bekleniyor. Eylül ayı için faiz indirimi olasılığı %88 olarak fiyatlanırken, ekim ve aralık toplantılarına yönelik belirsizlik sürüyor.