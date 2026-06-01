Altının gramı 6 bin 660 liradan işlem görüyor

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 660 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 6 bin 692 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 6 bin 660 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 24 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 895 liradan satılıyor.

Altının onsu yüzde 0,6 değer kaybıyla 4 bin 513 dolardan işlem görüyor.

ABD ve İran arasında anlaşma sağlanacağına yönelik öngörüler gücünü korumasına karşın ABD Başkanı Donald Trump'tan net bir açıklama gelmemesi sürece ilişkin belirsizliğin devam ettiğini gösterdi.

Bu gelişmelerle, petrol fiyatlarında ve dolar endeksinde görülen yükselişlerin negatif etkileriyle altın fiyatlarında düşüş eğilimi öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde büyüme, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi PMI, ABD'de ISM imalat sanayi PMI, inşaat harcamaları, Avro Bölgesinden işsizlik oranının takip edileceğini belirtti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH), birinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,7 artacağını tahmin ediyor. Öte yandan ekonomistlerin 2027 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin medyanı yüzde 4,50 oldu.