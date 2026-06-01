Haberler

Altının gramı 6 bin 660 liradan işlem görüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 660 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 11 bin 24 lira, Cumhuriyet altını 43 bin 895 liradan satılıyor. Altının onsu ise 4 bin 513 dolar seviyesinde.

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 660 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 6 bin 692 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 6 bin 660 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 24 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 895 liradan satılıyor.

Altının onsu yüzde 0,6 değer kaybıyla 4 bin 513 dolardan işlem görüyor.

ABD ve İran arasında anlaşma sağlanacağına yönelik öngörüler gücünü korumasına karşın ABD Başkanı Donald Trump'tan net bir açıklama gelmemesi sürece ilişkin belirsizliğin devam ettiğini gösterdi.

Bu gelişmelerle, petrol fiyatlarında ve dolar endeksinde görülen yükselişlerin negatif etkileriyle altın fiyatlarında düşüş eğilimi öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde büyüme, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi PMI, ABD'de ISM imalat sanayi PMI, inşaat harcamaları, Avro Bölgesinden işsizlik oranının takip edileceğini belirtti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH), birinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,7 artacağını tahmin ediyor. Öte yandan ekonomistlerin 2027 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin medyanı yüzde 4,50 oldu.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
Buca Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı

Birçok insanın en büyük fobisi yolda yürürken onun başına geldi
İstanbul'da Rus turiste ısrarlı takip kullanıcıları ikiye böldü

İstanbul'da Rus turiste ısrarlı takip! Kullanıcılar ikiye bölündü
Hakkari'de koca engerek yılanı görüntülendi

Şehirde tedirginlik yarattı! Türkiye'nin en zehirli türlerinden biri
Galatasaray Uğurcan için kararını verdi! İmzalar atılıyor

Galatasaray'dan Uğurcan için karar! İmzalar atılıyor

İran'da 'terör eylemi' ile suçlanan 2 kişi idam edildi

Komşuda kalemler art arda kırıldı! Gözlerinin yaşına bakmadılar
Karaman'da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Karaman'da yalnız yaşayan yaşlı adamın cansız bedenini ev sahibi buldu
İşte Osimhen'i isteyen takım! Çuvalla parayı verip alacaklar

Korkulan oldu! Tarihe geçerek gidiyor