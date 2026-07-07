Haberler

Altının gramı 6 bin 210 liradan işlem görüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gram altın, yeni işlem gününe yüzde 1 düşüşle başlayarak 6 bin 210 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatındaki gerileme ve jeopolitik riskler altını baskılarken, Orta Doğu'da artan gerginlik ve güçlü dolar endeksi fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

Gram altın, yeni ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 6 bin 210 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 6 bin 268 liradan tamamladı.

Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 6 bin 210 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 210 liradan, Cumhuriyet altını da 40 bin 700 liradan satılıyor.

Altının onsu da yeni işlem gününde yüzde 1 azalışla 4 bin 125 dolardan işlem görüyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 100,9 seviyesinde bulunurken, doların gelişmiş para birimleri karşısında güçlü kalmayı sürdürmesi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Jeopolitik tarafta ise Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin hedef alınması sonucu Orta Doğu'da uzlaşı ikliminin bozulabileceği endişeler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor. ABD ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptıyla bölgede esen barış rüzgarları, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilerin hedef alınmasıyla terse döndü.

Merkezi ABD'de bulunan Axios haber sitesi, İran'ın boğazdan geçen ticari gemilere en az iki füze fırlattığını öne sürerek, ABD tarafından misilleme yapılmasının muhtemel olduğunu bildirdi.

Söz konusu haber akışının ardından Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin enerji fiyatları üzerinden enflasyonist baskıları artırarak merkez bankalarını daha sıkı para politikalarına yöneltebileceği beklentisi, altını baskıladı.

Analistler, bugün başlayacak NATO Zirvesi'nden gelecek haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirterek, yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Mahmut Çil
Tarihi NATO Zirvesi'ne dakikalar kaldı! Bakan Fidan'dan heyecanlandıran mesaj geldi, işte tüm detaylar

Zirveye dakikalar kala ilk kare geldi! Bakan Fidan'ın bir mesajı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

36 kişinin yargılandığı 13 yaşındaki çocuğun istismarı davasında ilk karar

36 kişi yargılanıyor! 13 yaşındaki çocuğun istismarında ilk karar
İki gence mezar olmuştu: Otomobilin sürücüsü alkollü çıktı!

İki gence mezar olan otomobilin sürücüsü alkollü çıktı
Hindistan'da 12 yaşındaki kıza tecavüz edip öldüren cani linç edildi

Ülkeyi ayağa kaldıran vahşet: Küçücük kıza yaptıkları cezasız kalmadı
Muş'ta Afrika'yı andıran manzaralar

Burası Afrika değil Türkiye...
Gösterdikleri tolerans işe yaramadı! Belçika, ABD'yi paramparça etti

Gösterdikleri tolerans işe yaramadı! ABD'yi paramparça ettiler
Trump'ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa'ya indi, hemen çay ikram edildi

ABD'den ilk üst düzey konuk! İkramlar arasından tercihi mest etti
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, NATO Zirvesi öncesi İstanbul turu attı

İstanbul pozları veren bu isim bir başbakan: NATO öncesi keyif yaptı