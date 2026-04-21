Altının gramı 6 bin 902 liradan işlem görüyor

Gram altın, güne 6 bin 902 liradan işlem görerek önceki kapanışının yüzde 0,8 altında başladı. Altının ons fiyatı da düşüşte.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 6 bin 955 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 6 bin 902 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 336 liradan, Cumhuriyet altını 45 bin 280 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,8 altında 4 bin 780 dolardan işlem görüyor.

ABD/İsrail-İran Savaşı kaynaklı jeopolitik riskler nedeniyle varlık fiyatlarında yön arayışı görülürken gözler ABD ile İran arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleşmesi beklenen müzakerelerin ikinci turuna çevrildi.

Müzakerelerden gelecek haberler varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacak.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Zew ekonomik güven endeksi, ABD'de perakende satışlar ve bekleyen konut satışlarının takip edileceğini söyledi.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
