Haberler

Altının gramı 6 bin 770 liradan işlem görüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gram altın, güne yükselişle başlayarak 6 bin 770 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki artışla birlikte gram altın, günlük kapanışı 6 bin 753 liradan tamamladı. Jeopolitik risklerin ve ABD Merkez Bankası'nın koşullarının piyasadaki etkisi sürüyor.

Güne yükselişle başlayan gram altın saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,30 artışla 6 bin 770 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakika itibarıyla çeyrek altın 11 bin 260 liradan, Cumhuriyet altını 45 bin 540 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 4 bin 725 dolardan işlem görüyor.

Hürmüz Boğazı'nda akışın tam normalleşmediğine ve jeopolitik risklerin fiyatlamalarda etkisini sürdürdüğüne işaret eden gelişmeler altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.

Öte yandan dün açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) tutanakları, Orta Doğu'daki gerilimin ekonomide çift yönlü risk oluşturduğunu açıklıyor. Enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskıların güçlenebileceği, buna karşın iş gücü piyasasında zayıflama riskinin arttığı değerlendirmesi, Fed'i faiz indirimi ile artışı arasında daha zor bir dengeyle karşı karşıya bırakıyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme, PCE Fiyat Endeksi ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

