Altının gramı 6 bin 854 liradan işlem görüyor

Gram altın, güne 6 bin 854 lira seviyesinden işlem görerek düşüşle başladı. Dün, ons fiyatındaki artışla 6 bin 905 liradan kapanan gram altın, jeopolitik gerginliklerin etkisiyle değer kaybediyor. ABD'de açıklanacak enflasyon verisi, altın fiyatları üzerinde etkili olacak.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 6 bin 905 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 6 bin 854 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 220 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 790 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,7 altında 4 bin 700 dolardan işlem görüyor.

ABD ve İran arasında kalıcı bir barış sağlanacağına yönelik iyimserliğin azalması varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olurken gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi.

Orta Doğu kaynaklı enerji fiyatı baskısının enflasyon görünümüne ne ölçüde yansıdığı, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz patikasına ilişkin beklentiler açısından kritik bir öneme sahip bulunuyor.

Altın fiyatlarında da jeopolitik gerginliklerin tekrar artması sonrasında yükselen petrol fiyatları ve güçlenen doların etkisiyle düşüş eğilimi öne çıkarken ABD'nin enflasyon verisinin fiyatların yönünü etkilemesi bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de enflasyonun yanı sıra Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
