Altının gramı 6 bin 245 liradan işlem görüyor

Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 245 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,6 altında 6 bin 317 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 6 bin 245 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 390 liradan, Cumhuriyet altını 41 bin 370 liradan satılıyor.

Altının onsu yüzde 1,2 değer kaybıyla 4 bin 210 dolardan işlem görüyor.

ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanması varlık fiyatlarında sert dalgalanmalara neden olmaya devam ediyor.

Dün ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın son saldırılarına karşılık verileceğini açıklamasının kısa süre içinde sahada askeri adımlarla desteklenmesi, Orta Doğu'da zaten kırılgan olan ateşkes sürecine ilişkin endişeleri derinleştirdi.

İki ülke arasında hassas dengede yürütülen görüşmelere ilişkin olumlu beklentiler, son dönemde yaşanan karşılıklı saldırıların ardından zayıfladı.

Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD'ye ait bir Apache helikopterinin düşürülmesinin ardından taraflar arasındaki tansiyon yeniden yükselirken bu gelişmeler varlık fiyatlarında fiyatlamaları daha da zorlaştırıyor.

ABD ve İran arasındaki gerginliğin yeniden alevlenmesiyle petrol fiyatlarının yükselmesi enflasyon ve faiz artırımı endişelerini artırırken bu durumun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına gideceğine yönelik fiyatlamaları güçlendirmesi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Öte yandan savaşın gölgesinde gözler ABD'de açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine çevrildi.

Piyasa beklentileri, mayıs ayında ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 4,2 artacağı yönünde şekillendi.

Analistler, geçen aya ilişkin yıllık enflasyon tahminlerinin Nisan 2023'ten bu yana en güçlü hızlanmaya işaret ettiğini belirtirken söz konusu verilerde Orta Doğu'daki gerilimlerin etkisiyle artan enerji maliyetlerinin ülkedeki fiyat artışlarına etkisinin dikkatle inceleneceğini bildirdi.

Buna ek olarak enflasyon verileri, Fed'in gelecek dönemde atacağı politika adımlarına yönelik önemli sinyaller verecek.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, yurt dışında ABD'de enflasyonun yanı sıra federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirtti.