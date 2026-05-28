Altının gramı 6 bin 457 liradan işlem görüyor

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 457 liradan işlem görüyor.

Dün ons altındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 6 bin 577 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,8 altında 6 bin 457 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 680 liradan, cumhuriyet altını 42 bin 540 liradan satılıyor.

Altının onsu 4 bin 366,7 dolarla 2 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından önceki kapanışa göre yüzde 1,8 azalışla 4 bin 376 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırıları petrol fiyatlarını yükseltirken, bu durum ABD'de enflasyon endişelerinin artmasına yol açtı. Enflasyon endişelerinin artmasıyla faiz politikasına yönelik görünümün belirsizleşmesi ise altın başta olmak üzere kıymetli maden fiyatlarını baskıladı.

Analistler, bugün Kurban Bayramı nedeniyle yurt içi piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve ABD Merkez Bankasının (Fed) başlıca enflasyon göstergesi olarak kabul ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, Avro Bölgesi'nde de ekonomik güven endeksinin takip edileceğini belirtti.