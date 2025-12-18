Gram altın 6 bin TL sınırını aştı

Küresel piyasalardaki belirsizlik altın piyasasında vitesin artmasına neden oldu. Yatırımcıların güvenli limanı olan altına olan talep, yükselişi destekledi.

GRAM ALTIN 6 BİN TL'Yİ AŞTI

Gram altın tarihi rekor kırdı. Piyasalarda gram altının alış fiyatı 6 bin TL, satış fiyatı ise 6 bin 79 TL seviyesine dayandı. Gram altında günlük değişim yüzde 0.69 seviyesinde gerçekleşti.

ONS ALTIN 4 BİN 359 DOLAR SEVİYESİNDE

Ons altın ise 4 bin 359 dolar seviyesine çıktı. Altın fiyatları günün son saatlerinde yukarı yönlü hareketini sürdürüyor.

ALTINDA YENİ YÜKSELİŞ DÖNEMİ

Bir süredir yatay seyreden altın fiyatlarının, kısa soluklu dinlenme sürecinin ardından yeniden yukarı yönlü hareketlenmeye başlamasıyla küresel ölçekteki bankalar ve yatırım kuruluşları da bu ivmenin 2026 yılına taşınacağı yönünde güncel tahminler paylaşmaya başladı.