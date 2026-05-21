Merkez Bankası, Yılın İlk Finansal İstikrar Raporu'nu Yarın Açıklayacak

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verilen "mutlak butlan" kararının ardından gözler TCMB'nin yarın açıklayacağı yılın ilk Finansal İstikrar Raporu'na çevrildi. Piyasalarda yaşanan gelişmelerin ardından, TCMB'nin finansal sisteme ilişkin değerlendirmeleri ve olası piyasa önlemlerine ilişkin mesajlarının raporda yer alabileceği değerlendiriliyor.

TCMB'nin mayıs ayındaki son önemli gündem maddesi, yarın yayımlanacak "Finansal İstikrar Raporu" olacak. Yılda iki kez yayımlanan raporun bu yılki ilk sayısında, bankacılık sektörünün mevcut durumu, kredi büyüme hızları, hanehalkı ve reel sektörün borçluluk yapısı ile finansal sisteme yönelik risk analizlerine yer verilecek.

Finansal İstikrar Raporu'nda ayrıca, finansal sistemin genel görünümüne ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra piyasalardaki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor. Rapor, TCMB'nin finansal istikrara yönelik değerlendirmeleri açısından piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

Kaynak: ANKA