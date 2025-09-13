Göz Sağlığı, Çocukların Eğitim Başarısını Etkiliyor

İstanbul Atlas Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Optisyenlik Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi İlkay Altunsoy, çocuklarda görme kusurlarının okul başarısını olumsuz etkilediğini, okula başlama döneminde yapılacak kapsamlı göz muayenesinin öğrenme sürecini destekleyeceğini belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Altunsoy, okula başlangıç sürecinde çocuklarda göz muayenesinin önemine dikkati çekti.

Okula başlayan her çocuğun yeni bir öğrenme serüvenine adım attığını belirten Altunsoy, "Bu serüvende dikkat, hafıza ve motivasyon kadar görme sağlığı da kritik bir rol oynar. Çünkü öğrenmenin büyük kısmı görsel yolla gerçekleşir. Okumak, yazmak, tahtayı takip etmek, bilgisayarı kullanmak gibi pek çok akademik beceri, ancak sağlıklı bir görme ile mümkündür." ifadelerini kullandı.

Okula başlamadan önce göz muayenesinin önemli olduğunu ifade eden Altunsoy, şöyle devam etti?

"Çocuklar görme sorunlarını her zaman fark edemez ya da dile getiremez ve aileler de çoğu zaman bu durumu gözden kaçırabilir. Oysa çocuğun yazıları deftere yamuk yazması, tahtayı görmekte zorlanması, ekrana ya da tahtaya bakarken başını bir yöne doğru eğmesi, sık sık baş ağrısı yaşaması veya okuma sırasında kelimeleri karıştırması aslında bir görme kusurunun işareti olabilir. Bu nedenle okula başlamadan önce yapılacak kapsamlı bir göz muayenesi, mevcut sorunları erkenden fark etmeyi ve çocuğun öğrenme sürecini desteklemeyi sağlar."

Altunsoy, miyopi, hipermetropi ve astigmat gibi düzeltilmemiş görme kusurlarının öğrencilerin derse odaklanmasını güçleştirdiğini, bunun da ders başarısını düşürdüğünü ve öz güven kaybına yol açabildiğini aktardı.

Zamanında yapılan göz muayenesiyle bu sorunların kolayca çözülebileceğini vurgulayan Altunsoy, araştırmaların gözlük veya kontakt lensle düzeltilen görme kusurlarının akademik ve sosyal hayata olumlu katkı sağladığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Çocukların yalnızca okul öncesinde değil, eğitim süresince de düzenli göz kontrollerinden geçirilmesi gerektiğine işaret eden Altunsoy, ailelere göz sağlığı konusunda ihmal göstermemeleri çağrısında bulundu.

Eğitimcilere de öğrencilerin tahtaya sık sık gözlerini kısarak bakması, baş ağrısından şikayet etmesi veya okuma sırasında satır atlaması gibi durumlarda ailelerle iletişime geçerek çocukları göz muayenesine yönlendirmelerini öneren Altunsoy, şu tavsiyelerde bulundu:

"Harfleri karıştıran, satır atlayan veya okumaktan kaçınan çocuklarda göz sağlığı sorunu ihtimalini göz önünde bulundurun. Okullarda düzenli göz taramaları yapılması için okul yönetimiyle iş birliği yapın. Akıllı tahta, bilgisayar veya tablet kullanılan derslerde öğrencilerin ekrana mesafesini takip edin, gerektiğinde materyalleri daha büyük puntolarla hazırlayın.

Görme problemi yaşayan çocukların ders başarısızlığını kişisel yetersizlik gibi algılamasını önleyin, onları motive edecek geri bildirimler verin. Rehber öğretmen ve okul sağlığı birimiyle iş birliği yaparak öğrencilerin göz sağlığını yakından takip edin."

Altunsoy, sağlıklı görmenin yalnızca bir sağlık meselesi değil, aynı zamanda eğitim başarısının temel taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, göz sağlığına yapılacak küçük bir yatırımın çocukların geleceğine yapılacak en büyük katkılardan biri olduğunu kaydetti.