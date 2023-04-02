Görüntü ünlü zincir marketten! 1 adet soğanın fiyatı pes dedirtti

Gıda fiyatlarındaki artış her geçen gün daha da yükselirken, ünlü bir zincir marketten alınan 1 adet soğanın fiyatı pes dedirtti. Kilosu 30 liralara kadar çıkan soğanın 1 adeti 7 lira 25 kuruşa satılıyor.

Son dönemde artan gıda fiyatları vatandaşların en çok dert yandığı konuların başında geliyor. Denetimler her ne kadar artırılsa da temel gıda maddelerindeki fahiş fiyatların önüne geçilemiyor.

SOĞANIN FİYATI 30 LİRAYA DAYANDI

Bunun son örneklerinden biri de soğan fiyatlarında yaşandı. Hemen hemen her evde olması gereken soğanın kilo fiyatı 30 liralara kadar dayandı.

ADET FİYATI 7 LİRAYI AŞTI

Yemeklerin olmazsa olmazı soğanın kilo fiyatının yanında adet fiyatı da dikkat çeken boyutta. Ünlü bir zincir marketten alınan 1 adet soğanın 7 lira 25 kuruş olması pes dedirtti.