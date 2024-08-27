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Gördes'te Sıcak Havalar Kış Hazırlıklarına Fırsat Verdi

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Gördes'in Güneşli Mahallesinde yaşayan yöre halkı, sıcak havaları fırsata çevirerek kışlık yiyeceklerini hazırlamaya başladı. Salça, kahvaltılık sos, tarhana gibi ürünler için kolları sıvayan Gördesliler, uygun fiyatlarla alışveriş yaparak kış hazırlıklarına devam ediyor.

Sıcak havaları fırsata çeviren Gördes'in Güneşli Mahallesinde yaşayan yöre halkı, yemek yapımında kullanılan kışlık hazırlıklarına başladı.

Aşırı sıcak havalar, kışlık yiyeceklerin hazırlanması için fırsat oldu. Fabrikasyon ürünleri tercih etmek yerine kendi kış hazırlıklarını yapmayı tercih eden Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Güneşli Mahallesinde yaşayan yöre halkı, kışlık yiyeceklerini hazırlamaya başladı. Salça, kahvaltılık sos, tarhana, biber, domates, patlıcan kurutması gibi hazırlıklar için kolları sıvayan Gördesliler, balkon ve bahçeleri adeta kırmızıya boyadı.

Fiyatlar çok uygun

Gördes'in Güneşli mahallesinde salça, kahvaltılık sos ve tarhana yapımında kullanılan kapya kırmızı biberin kilosu 10 TL'den, salçalık domatesin fiyatı ise 5 TL'den satılıyor. Fiyatların diğer yerlere göre uygun olmasını fırsat bilen Gördesliler, bol bol kışlık ürün alarak kış hazırlıklarına devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Alışveriş Güneşli Ekonomi Gördes manisa Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

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