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Gördes’te kadın üreticilere yüzde 100 hibeli çapa motoru desteği

Gördes’te kadın üreticilere yüzde 100 hibeli çapa motoru desteği
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Manisa'nın Gördes ilçesinde ORKÖY-İDOP kapsamında kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla Fundacık, Karayağcı ve Tüpüler mahallelerinde 15 haneye yüzde 100 hibeli çapa motoru teslim edildi. Bu destekle kadınların tarımsal üretimde daha etkin rol alması, iş gücünün azaltılması ve ekonomik faaliyetlerin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Manisa'nın Gördes ilçesinde kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla kadın üreticilere yüzde 100 hibeli çapa motoru desteği sağlandı. Fundacık, Karayağcı ve Tüpüler mahallelerinde 15 haneye çapa motoru teslim edildi.

Gördes Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ORKÖY-İDOP kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda kırsal alanda yaşayan kadın üreticilere destek verildi.

Proje kapsamında Fundacık, Karayağcı ve Tüpüler mahallelerinin her birinde 5 haneye olmak üzere toplam 15 haneye yüzde 100 hibe kapsamında çapa motoru desteği sağlandı.

Verilen destekle kırsal alanda yaşayan kadınların tarımsal üretim faaliyetlerinde daha etkin rol almaları, iş gücünün azaltılması ve ekonomik faaliyetlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Modern tarım araçlarının üreticilerin kullanımına sunulmasıyla birlikte tarımsal faaliyetlerin daha verimli yürütülmesine katkı sağlanması amaçlanırken, desteklerin kırsal kalkınmaya da ivme kazandırması bekleniyor.

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından kırsal kalkınmanın ve üreticilerin desteklenmesine yönelik çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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