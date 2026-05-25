Gördes pazarında bayram bereketi

Manisa'nın Gördes ilçesinde Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ilçe pazarında yaşanan yoğunluk esnafı sevindirdi. Bayram hazırlıkları kapsamında pazara akın eden vatandaşlar hem çocuklarına bayramlık aldı hem de ev ihtiyaçlarını karşıladı.

Kurban Bayramı öncesinde ilçe merkezinde kurulan pazarda hareketlilik dikkat çekti. Özellikle kırsal mahallelerden gelen vatandaşların alışveriş yapmasıyla birlikte uzun süredir durgunluk yaşayan esnafın işleri açıldı.

Pazardaki yoğunluktan memnun olduklarını ifade eden ilçe esnaflarından Ahmet Uysal, "Geçtiğimiz kış ayından beri süregelen bir alışveriş durgunluğu vardı. Çok şükür Kurban Bayramı öncesinde ilçemize köylerden gelen vatandaşlarımızın yaptığı alışverişle yüzümüz güldü" dedi.

Bayram hazırlıkları kapsamında vatandaşların çocukları ve aileleri için yeni kıyafetler aldığı, ayrıca evlerin çeşitli ihtiyaçlarını da karşıladığı görüldü. İlçe pazarındaki hareketliliğin bayrama kadar devam etmesi bekleniyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı