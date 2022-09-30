Google bir uygulamanın daha fişini çekiyor! Stadia, 18 Ocak'tan itibaren tarihe karışacak
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Google, 2019 yılının Kasım ayında hizmete sunduğu 'Stadia' isimli bulut oyun sisteminin fişini çekiyor. Kullanıcılar 18 Ocak 2023'ten itibaren Stadia'ya erişim sağlayamayacak.
ABD'li teknoloji devi Google'ın bir uygulaması daha tarihe karışıyor. Bulut tabanlı oyun sistemi Stadia'nın Başkan Yardımcısı Phil Harrison'ın Ocak ayından itibaren sonlanacağını açıkladı.
ÖDEMELER İADE EDİLECEK
Harrison, Ocak ayının ortasına kadar olan süreçte Google Store'den satın alınan Stadia donanımlarının ve Stadia'dan yapılan satın almalara ait tutarların da geri ödeneceğini duyurdu.
SEKTÖR DARALIYOR
Stadia'nın 'oyundan çekilmesiyle', Xbox Game Pass, NVIDIA GeForce Now ve Amazon Luna bulut tabanlı oyun hizmeti veren şirketlerin kalan son temsilcileri oldu. "Nerede ve ne zaman isterse oyun oyna" sloganıyla yola çıkan Stadia, kullanıcılarına istedikleri cihazı kullanarakistedikleri yerde oyun keyfini deneyimleyebilmelerini amaçlıyordu.