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Gönen Kavunu İçin Coğrafi İşaret Başvurusu Yapılacak

Gönen Kavunu İçin Coğrafi İşaret Başvurusu Yapılacak
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde yetiştirilen ve aromasıyla ön plana çıkan Gönen kavununun coğrafi işaret alması için çalışmalar başladı. Yetkililer, bu adımın bölgesel kalkınmaya ve ürünün ulusal bilinirliğine katkı sağlayacağını belirtti.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde yetiştirilen ve aroması ile dayanıklılığıyla öne çıkan Gönen kavunu için coğrafi işaret başvurusu yapılması amacıyla çalışma başlatıldı.

İlçenin önemli tarım ürünlerinden biri olan Gönen kavununun tescillenerek resmen korunması için Ziraat Odası ve ilgili kurumların girişimleri hız kazandı. Yetkililer, Gönen'in yerli ürününün coğrafi işaret almasıyla hem bölgesel kalkınmaya katkı sağlanacağını hem de ürünün ülke çapında bilinirliğinin artacağını belirtti.

Başvurunun tamamlanmasının ardından Gönen kavununun coğrafi işaretli ürünler arasında yerini alması hedefleniyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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