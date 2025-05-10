Gönen Kavunu İçin Coğrafi İşaret Başvurusu Yapılacak

Balıkesir'in Gönen ilçesinde yetiştirilen ve aroması ile dayanıklılığıyla öne çıkan Gönen kavunu için coğrafi işaret başvurusu yapılması amacıyla çalışma başlatıldı.

İlçenin önemli tarım ürünlerinden biri olan Gönen kavununun tescillenerek resmen korunması için Ziraat Odası ve ilgili kurumların girişimleri hız kazandı. Yetkililer, Gönen'in yerli ürününün coğrafi işaret almasıyla hem bölgesel kalkınmaya katkı sağlanacağını hem de ürünün ülke çapında bilinirliğinin artacağını belirtti.

Başvurunun tamamlanmasının ardından Gönen kavununun coğrafi işaretli ürünler arasında yerini alması hedefleniyor. - BALIKESİR